港媒：梁振英3月任陸政協副主席

我要評比

據報導，放棄競逐連任的香港行政長官（特首）梁振英可能於3月獲確定出任中國大陸全國政協副主席。

香港星島日報今天報導，在梁振英宣布放棄競逐連任特首後，政協圈子一直盛傳他會出任大陸的中國人民政治協商會議全國委員會副主席。

報導引述消息透露，本月底，大陸全國政協常務委員會將會舉行例會，決定增補政協人選，屆時梁振英將會在增補名單上。並於下月的政協會議上晉升為政協副主席。

相關消息人士說，前香港特首董建華出任政協副主席的時間幾乎與辭任特首同步進行。

相對的，這次梁振英則是在擔任特首期間出任政協副主席，算是「破格」安排，顯示北京中央對梁振英的肯定。1060216

(中央社)