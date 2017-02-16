韓星劉亞仁罹患骨瘤 公司：待複檢
據媒體報導，韓國藝人劉亞仁之所以反覆接受入伍參軍體檢是因為患有骨瘤，所屬經紀公司隨後確認了消息屬實。
南韓「亞洲經濟」引述劉亞仁所屬經紀公司表示，「劉亞仁確實被診斷患有骨瘤，目前劉亞仁正等待複檢。」
據報導，劉亞仁於2015年接受第1次入伍參軍體檢以來，截至去年12月共接受了共3次體檢，但每次體檢結果都是需要複檢，因此他的入伍服役問題引發了人們的種種猜測。
此前有媒體爆料，劉亞仁一直無法通過參軍體檢是因為他患有骨瘤，去年12月進行的最後1次參軍體檢中，他又1次被查出骨瘤，需要在下個月再次接受體檢。
據報導，韓國國立癌症中心一名醫生表示，骨瘤雖然大多為陽性，但也有癌變可能，如果是動脈性骨瘤，還有可能導致病理性骨折。
對此，粉絲們紛紛表示，「希望偶像身體無恙」、「一定要堅強」、「我們會永遠支持你」等。1060216
(中央社)
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