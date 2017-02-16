瀕危鬼蝠魟 花蓮漁場捕獲1尾2.6公尺

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花蓮縣新城鄉海邊一處漁場今天上午起網捕獲一尾鬼蝠魟，長度約2.6公尺，由漁船載運進花蓮漁港，並通報漁業署。海巡八三大隊表示，預計送往台東水產試驗所採樣研究。

海岸巡防署第八三岸巡大隊表示，花蓮籍漁船金盈一號於新城鄉東昌定置漁場起網捕獲一尾鬼蝠魟，由昌泰號協助載運進花蓮漁港，並通報漁業署查報員，大隊持續管制。

鬼蝠魟性情溫和，肉食性，主要攝食浮游動物及小型魚類，為觀賞魚種，因肉質不好吃，沒有食用價值。

目前在世界自然保育聯盟中被列為瀕危物種，但台灣尚無保育等級，漁業署僅於去年7月起，要求漁民若在海上捕獲鬼蝠魟時，須在返港後的1日內，向漁業主管單位通報，否則可依漁業法處新台幣3萬至15萬元罰鍰。1060216

(中央社)