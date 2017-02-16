同婚議題 總統盼宗教界協助社會對話

有媒體報導指「小英訝異同性婚衝太快」，總統府今天澄清相關報導並指出，總統蔡英文希望宗教界應該協助各界坐下來談，讓社會冷靜對話而避免對抗，這樣才能夠解決問題。

總統府今天指出，媒體有題為「小英訝異同性婚衝太快」相關報導，稱為討論婚姻平權議題，總統府在14日邀請宗教團體入府，報導並引述出席人士指總統有相關發言，有鑒於這項報導僅摘錄個別人士談話，「為恐偏差全貌而乖離於事實」，必須進一步說明。

總統府說，有關這項會見，是總統在14日（週二）出席由立法院長蘇嘉全召集，國內各宗教團體領袖與會的春節茶敘。茶敘中，蔡總統主要是廣泛的聽取各宗教領袖來自各領域、階層的心聲與意見。與會代表的發言從社會經濟到人文教育以及近來國內關心的議題，相當多元。

總統府說，其中，對於部分與會代表提及婚姻平權議題，總統在座談會結語時是向與會的各宗教代表表示，這個議題是價值而非利益的問題，應該透過對話溝通來解決，總統希望宗教界應該協助各界坐下來談，讓社會冷靜對話而避免對抗，這樣才能夠解決問題。

總統府指出，這場茶會是由立法院長蘇嘉全召集國內各宗教團體領袖與會的春節茶敘。與總統府規劃中安排與關心婚姻平權議題團體代表的會見性質不同，也沒有關係。1060216

(中央社)