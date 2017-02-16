暗指對手拿回扣 更一審逆轉邱鏡淳無罪
前新竹縣長鄭永金不滿新竹縣長邱鏡淳暗指他拿回扣、「搓圓仔」，憤而提告。一、二審均判邱鏡淳有罪；高院更一審認為，鄭無法證明邱有實質惡意，今天改判邱無罪，全案可上訴。
這起案件源於，鄭永金認為邱鏡淳於3年前的九合一選舉期間，在橫山鄉舉辦的政見發表會時說，「用紅包文化專門工程統包，commission（回扣）全部拿光光，非常會這樣搓湯圓」等語，自己遭邱抹黑、誹謗、損毀名譽，意圖使人不當選，向新竹地院提出違反選罷法自訴案。
一、二審法院均認定，邱鏡淳有意圖使人不當選之行為、發言沒合理事證，依違反選罷法判邱4月徒刑、可易科罰金，褫奪公權1年；邱鏡淳不服上訴，最高法院撤銷判決、發回高院重新審理。
高院更一審法官認為，鄭永金自訴意旨中所稱，邱鏡淳說的「紅包文化、工程統包、commission（回扣）全部拿光光」等部分，並未具體指涉鄭永金，客觀上難稱為是毀損鄭的言論。
此外，法務部調查局新竹縣調站曾調閱相關卷證，認為邱鏡淳就此部分發言應有所本，並無故意捏造虛構。
高院更一審法官認定，鄭永金所提出的證據方法，均無法證明邱鏡淳主觀上有刑法誹謗罪及公職人員選舉罷免法的傳播不實罪，所應具備的實質惡意，因此撤銷原判決改判無罪。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。