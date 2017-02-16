陸年拋近2千億美債 日本擁最多美債

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中國大陸2016年拋售美國國債共計1877億美元，創下有史以來最大規模的下滑。日本作為美國最大的債權國，2016年拋售總額為316億美元，美債持倉也連續第2年減少。

澎湃新聞今天報導，美國財政部15日公布數據，中國大陸2016年6月起連續6個月大幅減持逾千億美元的美國國債後，於2016年12月開始增持，持債總額上升至1.0584兆美元，為美國第二大債權國。

報導指出，另一方面，日本2016年12月大幅減持178億美元，連續6個月拋售638億美元，持債總額為1.0908兆美元，以超過中國大陸324億美元的優勢，連續3個月為美國第一大債權國。

中國大陸在2016年拋售美國國債共計1877億美元，澎湃新聞引述彭博統計數據指出，創下有史以來最大規模的下降。日本作為美國最大的債權國，2016年拋售總額為316億美元，美債持倉也連續第2年減少。1060216

(中央社)