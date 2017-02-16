農會19日選舉 林全要求加強查賄

農會選舉將在2月19日投票，選舉在即，行政院長林全今天在行政院會指示，這幾天是賄選案件發生的高峰，端正選風是非常重要的工作，農委會與各級農會主管機關、檢察機關與警察單位均應嚴陣以待。

林全指示下面二點請相關機關（單位）加派人力督導並防範及加強查賄工作：

一、 請農委會積極督導各直轄市、縣（市）政府輔導轄下農會辦理淨化選風工作，以防範金錢及暴力介入。

二、 最高法院檢察署已在2月13日成立「查察賄選及暴力督導小組」，專責督導查察此次妨害選舉案件，請法務部、內政部、農委會等相關機關確實依「106年農漁會選舉查察原則」，加強宣導及辦理查賄工作，除秉持一貫嚴密查賄及防止暴力原則，積極主動偵辦之外，如查有實證，更應加速偵查，以收遏阻效

(工商)