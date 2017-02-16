台日聯手連署正名 盼以「台灣」參加東京奧運

台北市議員江志銘及律師何朝棟號召民眾參加正名連署，盼以「台灣」名義前進東京奧運。（陳燕珩攝）

台灣長久以來都是循奧會模式，以「中華台北」名義參加國際賽事，有日本民間團體發起連署活動，盼台灣能以「台灣」之名參加2020東京奧運。今民進黨北市議員江志銘、律師何朝棟召開記者會表示，目前在日本連署已達6萬人，呼籲台灣人一起加入，目標號召20萬人，把訴求送進東京都議會。

該連署由「2020東京五輪台灣正名推進協議會」發起，台灣地區聯絡人律師何朝棟說，1980年代台灣與中國發生代表權之爭，國際奧會曾建議以台灣或Formosa名義參賽，但國民黨政府未接受，之後採用「中華台北」名稱近40年，卻從未問過民意，把「中華台北」緊箍咒壓在人民頭上，現在民進黨上台，應大聲喊出「台灣就是台灣」。

何朝棟表示，不僅日本人、在日台人參與，也陸續收到來自美國、法國等各地的連署書，希望大家廣為宣傳，號召愈多人連署愈好，目標將20萬份連署送進東京都議會陳情，喚起日本民代的重視、進而提案。

江志銘則說，台北今年8月舉辦世大運，他曾質詢市長柯文哲是否會用中華台北介紹自己，柯稱「不知中華台北是什麼」，若能不用這個名稱，就盡量不要用。他強調，日本已有6萬人連署，台灣輸人不輸陣，應跳出來聲援自己，民眾可去他的服務處和何朝棟律師事務所拿連署書。

江志銘還說，他已向柯文哲確認過，世大運開閉幕及比賽期間，只要在觀眾席上、不妨礙比賽進行，任何的標語旗幟都可以帶進場，不會受干涉阻止，他鼓勵民眾帶著「台灣是台灣，台灣不是中華台北」的標語觀賽，向國際社會發聲。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，世大運是僅次於奧運的重要國際賽事，市府會依循國際奧會模式辦理；世大運發言人楊景棠說，只要不影響賽事進行，世大運期間觀眾確實可帶標語旗幟入場，不過若有過於爭議的標語，須交由體育署認定是否合適。

(中時)