彰化全客家日 18日埤頭大湖廣興宮登場

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彰化縣副縣長陳善報、埤頭鄉長吳錦潭、立委洪宗熠等各界一起為18日登場的全國客家日暖場宣傳。(鐘武達攝)

彰縣府與埤頭公所今天舉辦全國客家日宣傳活動，現場準備了客家傳統麻薯、福菜讓大家品嘗。(鐘武達攝)

小朋友演出傳統客家歌舞，很活潑。(鐘武達攝)

客家婦女的打擊樂。(鐘武達攝)

客家麻薯很好吃。(鐘武達攝)

彰化縣慶祝全國客家日，18日將在埤頭鄉大湖村廣興宮舉辦「彰化樂迎客．源成七界逗熱鬧」活動，除了要讓大家回顧當年二次客家移民的辛酸史，還將邀請12所客語生活學校的孩子表演，展現客家文化的傳承。

副縣長陳善報、埤頭鄉長吳錦潭、立委洪宗熠、民政處長杜國忠、前文化局長陳慶芳與在地客家鄉親今天上午齊聚公所廣場為這場文化活動宣傳暖場，會場除了預展各式客家文物，還準備客家傳統麻薯、甜粿及福菜讓大家品嘗，熱鬧滾滾。

(中時)