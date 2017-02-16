大考中心公布學測成績單 北一女中滿級分7人

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大考中心16日公布學測成績單，今年普遍認為數學科考題難，滿級分人數又再創新低，只有118人。其中北一女中為7人，左起李青芳、傅楷容、許湘鈴、陳雅旋、廖品婷、楚芸、彭宇涵。(王英豪攝)

大考中心16日公布學測成績單，今年普遍認為數學科考題難，滿級分人數又再創新低，只有118人。其中北一女中為7人，左起李青芳、傅楷容、許湘鈴、陳雅旋、廖品婷、楚芸、彭宇涵。(王英豪攝)

(中時)