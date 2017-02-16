PGA》Genesis公開賽 「球王」換人作？

澳洲名將戴伊將在Genesis公開賽力守「球王」頭銜。(美聯社資料照)

總獎金700萬美元的Genesis公開賽16日晚上登場，當今「球王」澳洲名將戴伊，將在此戰接受世界第3美國重炮強森與2016-17球季表現一飛沖天的日本1哥松山英樹挑戰，進行世界第1保衛戰。

戴伊在2015年季後賽BMW錦標賽封王時，圓了小時成為世界第1夢想，雖當了4周就退位，但之後在阿諾帕瑪邀請賽與世界比洞賽奪冠，再從美國23歲新秀史畢斯手中搶回世界第1，至今「球王」已連續在位47周，只要Genesis公開賽守住世界第1，就可成為史上第7位滿周年的「球王」。

世界第3強森是Genesis公開賽威脅戴伊「球王」寶座的第1人選。(美聯社資料照)

但他目前世界排名平均積分只領先強森0.8678，領先松山英樹1.2822分，「球王」地位面臨極大威脅，如果強、松Genesis公開賽奪冠，有機會登上世界第1，致使此戰焦點是戴伊的「球王」保衛戰，也可能產生新的世界第1。

戴伊目前世界排名平均積分9.9806分，4天前贏得圓石灘配對賽的美國新秀史畢斯，以8.5890分位居世界第6。由於世界前6最多只差1.3916分，使得世界第2至第6的麥克羅伊、強森、史坦森、松山英樹與史畢斯，隨時「篡位」稱王，其中又以松山英樹追的最兇。

近9場美、日巡比賽奪5勝的松山英樹，爭「球王」來勢洶洶。(美聯社資料照)

松山英樹去年9月打完2015-16年年終賽巡迴錦標賽，仍大幅落後戴伊8.8348分，但10月進入新季開始表現大爆發，9場比賽奪得3場美巡與2場日巡冠軍，外加2場美巡第2，快速將差距拉近至僅1.2822分，可望成為史上第1位來自亞洲的「球王」。

(中時電子報)