楊甦棣：深化美台關係 符合美國利益

川普政府和他的台灣政策到底為何？台灣應如何往前走。前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣認為，機制上，美台關係已十分強壯，川普政府若在軍事、貿易等各方面深化與台灣關係，符合美國利益。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）15日舉辦研討會，探討美國川普政的對台政策。楊甦棣表示，台灣在美國的工作從政府到國會，從聯邦政府到地方一直做的十分紮實。他認為，川普與蔡英文通話是好事，但對川普和習近平通電也不覺驚訝。

楊甦隸表示，台灣需要新一代戰機，以期與中國的空防能力匹敵。他同時主張，美國低調協助台灣的潛艦計畫，提升台灣飛彈防禦系統的質與量，提升台美軍事高層人員互訪層級，但資深官員已可扮演要角，未必一定要將軍層級。

與會的其他3位專家，前國務院主管政軍事務官員安大維、華裔美籍學者章家敦，以及國家利益研究中心防衛事務研究主任凱濟安尼斯，也提出各自看法。

安大維表示，美國迄今尚未展現對台軍事承諾，但美國對台有長期政策，相信在川普政府人事完全就位後，美國會重申《台灣關係法》和「六項保證」的對台承諾。

章家敦則認為，美國應該有一個脫離中國政策的台灣政策，美國應停止思考和擔心，「若我們做某事，北京會說什麼」。章家敦說，若台灣想成為一個國家，美國應該承認，並保護台灣。

章家敦表示，川普政府人事尚未全悉到位，「我們不知道川普對台政策，但這正是機會」。他指出，這是40年來，首次有機會把事情推到不方向。

至於台灣今年是否能出席世界衛生大會（WHA）、美國能提供什麼樣的協助？章家敦說，川普政府目前內部情況混亂，他不認為協助台灣參與WHA會是川普政府的優先要務，儘管美國最終會對協助台灣的國際參與有所反應，但「今年不會」。

凱濟安尼斯則呼籲川普政府支持、捍衛台灣的民主。

(中時)