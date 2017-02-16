立院托嬰中心揭牌 蘇嘉全感謝朝野支持
立法院長蘇嘉全今天出席立法院附設托嬰中心揭牌儀式。他說，托嬰中心的成立，非常謝謝朝野黨團的支持，盼大家快生小孩送到托嬰中心，搞不好未來托嬰中心會產生非常多的立委。
立法院附設托嬰中心今天舉行揭牌儀式，3月1日將正式開始營運，蘇嘉全今天與國民黨立法院黨團書記長王育敏、民進黨立委莊瑞雄及時代力量立委林昶佐等朝野10多名立委共同出席參與儀式。
蘇嘉全在致詞時表示，托嬰中心的成立，非常謝謝朝野黨團的支持，當時黨團協商提出設托嬰中心，王育敏第一個贊成，所以在野黨都沒杯葛。他說，立法院的共識，常會有人有意見，只有托嬰中心沒有。
蘇嘉全指出，當時立法院要成立托嬰中心，很多人都覺得不可能，因為立法院實在太小，但身為最高的民意機構，一定要做為全國公務機關的模範，也是對人民的交代，因此特別籌措新台幣1000萬元的經費，成立托嬰中心。
蘇嘉全說，未來在立法院上班的立委、職員、記者及助理，都可讓他們的小孩進駐托嬰中心。他笑稱，盼大家快生小孩送到托嬰中心來，未來的國會一定是良性，不會有打架推擠，小孩不會學壞，搞不好未來托嬰中心會產生非常多的立委。
而將成為爸爸的林昶佐也在致詞時表示，感謝王育敏過去提案修法，規定企業應提供適當的托兒措施，讓更多父母可以就近照顧孩子，因地利之便，立法院托嬰中心將是他就近照顧小孩的首選，他也會繼續在立法院推進托育政策與性別平權。
王育敏則說，國會有了托嬰中心後，未來能夠以地易地進一步設立幼兒園，讓孩子從0歲到5歲都能在立法院受到最有保障的照顧。1060216
(中央社)
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