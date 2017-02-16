山東化工廠爆炸鹽酸罐體外洩 無人傷亡

我要評比

中國大陸山東省濟南市商河開發區一處化工廠昨晚發生爆炸事件，更有鹽酸罐體外洩，火勢在晚間10時餘撲滅，所幸無人傷亡。

大陸齊魯網報導，發生爆炸的濟南上源新型材料有限公司為生產水泥添加劑的企業，近期從二手市場購買廢舊反應釜，用於生產。

工人15日晚間8時左右用清水沖洗反應釜過程中，發生危險狀況，工人迅速撤離後，發生爆炸。

報導表示，爆炸導致罐體周邊綠化植被燃燒，燃燒面積約為6平方公尺。反應釜容積為5立方公尺。附近有鹽酸罐體洩漏，罐體容積大約4立方公尺。

報導提到，爆炸火勢於昨天晚間10時5分撲滅，所幸無人員傷亡。1060216

(中央社)