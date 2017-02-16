預辦登機 3名日籍轉機客行李異常

我要評比

機場捷運今天8上午時開放民眾自由試乘，台北A1站3名日籍旅客，在使用自助託運行李系統時出現異常，顯示行李超重無法託運，旅客在立刻改為人工櫃檯處理後完成行李託運。

桃園機場公司指出，發生異常情形乃因3名旅客為轉機旅客（從新加坡到台北，入境台北再回大阪），在使用行李託運服務時，因航空公司對於轉機行李程式設定，系統將前段的行李重量20公斤也算入，導致重覆計算、系統誤判，經航空公司現場修改設定，即可正常使用。

桃機公司說，從今天起至3月1日為試營運階段，試營運之目的即在於找出各式問題，並且加以改善，期盼經過旅客實測後，能讓預辦登機服務更臻完美。1060216

(中央社)