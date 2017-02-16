春節休假 台鐵產業工會339人曠職確定

台鐵產業工會2月9日前往交通部抗議後隨即集結走向凱道總統府前抗議，要求蔡英文總統出面處理台鐵打壓春節「依法休假」員工事件。（報系資料照 鄭任南攝）

台鐵產業工會500人於春節除夕到初三集體休假，事後台鐵寄出374份曠職通知書，今台鐵確認，374人已有35人陸續以病假、事假、家庭照護假等補齊請假手續，所以仍有339人春節未假缺勤，明各運務段將召開考成會決定懲處，曠職4天以上者，最重處兩大過，直接免職。

台鐵產業工會今晚8點將在台北車站大廳舉辦晚會，為公共運輸的勞動血淚哀悼，請民眾帶一朵白色鮮花，哀悼武陵賞櫻團死者，聲援勞動者。

(中時)