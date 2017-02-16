土庫農會盈餘倒數第5？總幹事告民進黨

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土庫鎮農會總幹事黃萬聰（右二）按鈴控告民進黨雲林縣黨部及對手林瑞雄。（許素惠攝）

土庫鎮農會總幹事黃萬聰（前左三）等人到雲林地檢署按鈴控告民進黨雲林縣黨部及對手林瑞雄。（許素惠攝）

黃萬聰（右）指民進黨雲林縣黨部文宣不實，告該黨部及對手加重毀謗。（許素惠攝）

民進黨雲林縣黨部及土庫鎮農會總幹事候選人林瑞雄出文宣，指該農會盈餘全縣倒數五名內，引起現任總幹事黃萬聰等人不滿，中午到雲林地檢署按鈴控告民進黨雲林縣黨部及林瑞雄加重毀謗，求償2000萬元，將做為農會推廣基金。

黃萬聰偕該會理事長許宏義、常務監事等人，在律師陳姿君陪同下到地檢署按鈴。

黃萬聰說，這次農會選舉民進黨無所不用其極抹黑農會，抹煞農會所有員工的努力，到處造謠，希望藉控告撥亂反正。

黃萬聰並針對文宣內容澄清，該會在他領導期間，共同運銷業務年年成長，且都居全國三名內，幫助農友減少被中間商剝削，而設施農業及休閒農業成績也有目共睹。民進黨及對手竟出文宣說，該會盈餘都全縣倒數五名內。

(中時)