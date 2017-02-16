學測成績今公布 繁星申請重要時程看這
106學年學測成績今天公布，學測成績可用來參加繁星推薦和個人申請招生管道，今年繁星和申請名額均創歷年新高，繁星和申請招生將自3月開始啟動。
大考中心表示，今天公布公布各科級分與總級分人數百分比累計表，和各科頂標、前標、均標、後標、底標等5標，17日到21日開放成績複查申請，每科作業費新台幣50元，複查結果通知書將於24日寄發。
考生收到學測成績單後，就可開始準備大學繁星推薦和個人申請相關資料。大學甄選入學委員會表示，今年繁星推薦入學招生共68所學校參加，提供招生名額1萬7589個，個人申請入學招生共69所學校參加，提供招生名額5萬5954個，2種入學管道的名額都是歷年來最多。
大學甄選入學委員會資料顯示，繁星推薦招生管道於3月1日到3月2日進行繳費、報名，3月7日公布第1類到第7類學群錄取名單及第8類學群（醫學系）第一階段篩選結果，3月24日到4月23日間進行繁星第8類第二階段指定項目甄試，各校於4月27日前公布繁星第8類錄取名單。
大學個人申請管道於3月8日到3月10日辦理報名，3月16日公布第一階段篩選結果，3月24日到4月23日進行第二階段指定項目甄試 ，各校於4月27日前公布錄取名單，5月2日到5月3日登記志願序，5月9日公布分發結果。1060216
(中央社)
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