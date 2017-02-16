接見牙醫師公會 蔡總統盼一起參與長照

總統蔡英文今天接見牙醫師公會成員，蔡總統提到，政府現正積極發展長照服務，希望大家可以跟過去一樣，一起參與、幫忙。

蔡總統今天在總統府接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會理監事及顧問暨各縣市公會理事長」一行，訪賓由牙醫全聯會理事長陳義聰率領，衛福部次長何啟功陪同。

蔡總統致詞時表示，牙醫界跟政府的互動一向良好，協助推動很多政策，都有相當好的成效，例如針對身心障礙者的醫療服務計畫，過去15年來，已經服務超過100萬人次，很多機構都有牙醫師志工輪值服務，不僅令人感動，也是相當重要的社會服務。

蔡總統感謝牙醫界朋友的付出，也表示政府現正積極發展長照服務，希望大家可以跟過去一樣，一起參與、幫忙。

總統說，有健康的牙齒，才有健康的身體，台灣有1萬多位牙醫師，是維護國人健康非常重要的大團隊，政府希望不斷檢討改進，從牙醫養成到職業的管理機制，以及相關政策等，都能越做越好，讓牙醫師可以持續精進專業，有健全的執業生涯，更好的發展。

她說，同時，也要追求最優質的醫療水準，以及公開透明的醫療服務，讓國人有最完善的口腔照護。

蔡總統肯定牙醫全聯會長久以來協助推動口腔照護政策，努力建構優質的醫療環境，並希望未來民眾在就醫時，可以獲得更多的口腔治療資訊，為自身的健康把關，達到民眾、政府跟牙醫界三贏的目標。

另外，蔡總統也提到，新任的衛福部長陳時中，曾任衛生署副署長及牙醫全聯會理事長，相信以陳時中的資歷，對於大家關心的問題，一定更能對症下藥，讓政府與牙醫界更密切合作；也希望在座的幹部能夠廣納反映會員意見與心聲，扮演政府跟全國牙醫師間最重要的溝通橋梁。1060216

(中央社)