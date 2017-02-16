共軍威脅日增 美海軍高層勉官兵硬起來

我要評比

美國海軍軍令部長、海軍上將李察遜（Admiral John Richardson）表示，來自中國大陸與俄羅斯的海事威脅日增，海軍官兵務必更勇猛頑強。

美國「海軍時報」（Navy Times）今天報導，這位海軍高層表示，不僅來自中國與俄羅斯的海事威脅與日俱增，反艦飛彈也落入葉門等國的叛軍組織手中。

他要求海軍官兵務必勇猛頑強，並時刻念茲在茲，思考如何打敗敵人。

報導說，執行任務及全球部署維護海洋和平，這是美國海軍的主要使命，也意味著因美國和中國及美國和俄羅斯處於高度緊張，美國海軍官兵在黑海和南海等地執行任務，持續面臨著受攻擊的威脅。1060216

(中央社)