汪笨湖辭世 綠委齊表不捨之意

民進黨立委黃偉哲今天表示，政論節目主持人汪笨湖在最後人生的一段路，不採取耗費醫療資源的方式來延長生命，展現追求尊嚴的高度。除了高度不捨外，也是高度的敬佩。

汪笨湖上午9時30分逝世，享壽65歲，多位民進黨立委對此感到不捨，紛紛表示哀悼之意。民進黨立委蔡易餘在受訪時就表示，汪笨湖對於前總統陳水扁的司法不公，在媒體上都很大力的幫忙，因此對於汪笨湖因為疾病逝世，感到非常不捨。

黃偉哲也表示，汪笨湖在台灣的輿論界、以及民主化運動中，有不可抹滅的一席之地；而汪笨湖在最後人生的一段路，採取不插管、不急救、不耗費醫療資源的方式來延長生命，展現了追求尊嚴的高度，他除了高度不捨外，也是高度的敬佩。

民進黨立委王定宇則是透過臉書表示，「笨湖仙啊，你已經結束在世間的勞苦，願您安息，祈求家人得到安慰」。民進黨立委林俊憲也透過臉書說，「聽聞笨湖兄選擇尊嚴辭世的消息，心中感到非常難過與不捨」。

林俊憲表示，從政路上，汪笨湖對他多番照顧，一路相挺。汪笨湖給他的建議總是充滿智慧，他競選時的活動現場，也總會看見汪笨湖的身影。行程空檔，若剛好在附近，他也總會跑上門，跟汪笨湖叨擾一支冰棒來吃。「笨湖兄安息，您在台灣歷史上寫下傳奇的一頁，我們會一直記得那個紅光滿面、笑容可掬的身影」。1060216

(中央社)