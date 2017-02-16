汪笨湖辭世 綠委齊表不捨之意
民進黨立委黃偉哲今天表示，政論節目主持人汪笨湖在最後人生的一段路，不採取耗費醫療資源的方式來延長生命，展現追求尊嚴的高度。除了高度不捨外，也是高度的敬佩。
汪笨湖上午9時30分逝世，享壽65歲，多位民進黨立委對此感到不捨，紛紛表示哀悼之意。民進黨立委蔡易餘在受訪時就表示，汪笨湖對於前總統陳水扁的司法不公，在媒體上都很大力的幫忙，因此對於汪笨湖因為疾病逝世，感到非常不捨。
黃偉哲也表示，汪笨湖在台灣的輿論界、以及民主化運動中，有不可抹滅的一席之地；而汪笨湖在最後人生的一段路，採取不插管、不急救、不耗費醫療資源的方式來延長生命，展現了追求尊嚴的高度，他除了高度不捨外，也是高度的敬佩。
民進黨立委王定宇則是透過臉書表示，「笨湖仙啊，你已經結束在世間的勞苦，願您安息，祈求家人得到安慰」。民進黨立委林俊憲也透過臉書說，「聽聞笨湖兄選擇尊嚴辭世的消息，心中感到非常難過與不捨」。
林俊憲表示，從政路上，汪笨湖對他多番照顧，一路相挺。汪笨湖給他的建議總是充滿智慧，他競選時的活動現場，也總會看見汪笨湖的身影。行程空檔，若剛好在附近，他也總會跑上門，跟汪笨湖叨擾一支冰棒來吃。「笨湖兄安息，您在台灣歷史上寫下傳奇的一頁，我們會一直記得那個紅光滿面、笑容可掬的身影」。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。