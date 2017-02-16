遭球星柯瑞抵制 UA登報澄清其對川普禁令立場

對UA執行長支持川普的言論，現役NBA球星柯瑞表達強烈抗議。（圖/美聯社）

著名的運動品牌安德瑪（Under Armour,UA）昨日在美國報紙登出全版廣告，澄清並重新聲明該公司反對川普（Donald Trump）的移民禁令。會有如此大動作的反應，全因日前其執行長凱文・普朗克（Kevin Plank）在電視專訪中，表態支持新總統川普7國移民禁令的言論，引發旗下最有價值的職籃明星柯瑞（Stephen Curry）大為不滿，甚至揚言不惜與UA解約以表抵制所造成。

據彭博社（Bloomberg）報導，風靡全球的運動品牌UA，在執行長普朗克支持川普禁令的風波後，首度公開發表聲明，選擇在《巴爾地摩太陽報》（Baltimore Sun）刊登全版廣告，不僅澄清公司立場，嘉許移民對美國社會與經濟的貢獻，更表明未來UA將成為監督川普政府移民政策的企業之一。然而，會讓UA公司有如此大動作180度的轉變，全因為旗下的美國職業籃球明星柯瑞的反彈，對移民禁令持反對意見的柯瑞，不僅對UA此舉感到失望，更揚言不惜提早解約，讓當初因簽下他而打下大片江山的UA，不得不「重新考量」公司立場。

知名運動品牌UA正式澄清之前對川普禁令的立場，希望能因此止血。（圖/美聯社）

UA的執行長普朗克，是少數美國跨國大企業中支持川普禁令的人。（圖/美聯社）

川普禁止7個穆斯林國家的命令，不僅引起輿論與法律界一片嘩然，更讓眾多大型企業一面倒地選擇站在反對的陣營當中，然而UA的執行長普朗克卻不同於星巴克（Starbucks）、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）等公司，他選擇支持。日前在接受CNBC電視台專訪時，形容川普是一個勇敢且果斷的人，「美國能有一位親商的總統，是這個國家的實質資產。」此番言論不僅引起柯瑞的反彈，連同知名芭蕾舞明星柯普蘭（Misty Copeland）與演員巨石強森（Dwayne Johnson）都加入戰局。

好萊塢動作明星巨石強森也加入批判川普禁令的戰局之中。（圖/美聯社）

對於UA而言，柯瑞的地位與態度絕對不同於其他人，當年因為他的加入與代言，讓UA成功在全球運動用品市場崛起，並搶下價值上看10億美元（約308.6億台幣）的運動鞋市場。但今年年初銷售量下滑的警訊卻造成其股票大幅下跌，並被降低信用評等，如今又面臨旗下「金雞母」威脅出走的惡耗，為了公司長遠營運和目標，普朗克選擇立即止血和轉向，並再次證明柯瑞對UA這個品牌的重要性。

(中時電子報)