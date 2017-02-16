建中滿級分學生 練B-BOX寫小說紓壓
「謙卑、謙卑、再謙卑」建國中學滿級分學生，今早分享準備考試的經驗，面對記者要求喊出「我們都是滿級分」時，覺得考滿級分應該要謙卑。
「進醫科可以學到更多！」建中學生趙文傑說，父母要求他學測要考75級分，但沒有要他大學念什麼，因為喜歡助人，也認為醫科可以學到更多東西，打算面試台大醫科，面對考試壓力，他最喜歡看線上遊戲玩家臉書直播紓壓。
學生初怡芃說，考滿級分滿開心的，因為覺得當醫生很辛苦，想攻讀法律、經濟科系。
因為出國經驗少，準備申請香港大學商學院的學生黃肇昕表示，平常會看商業雜誌，對商科頗有興趣，念書累了會打排球或練習B-BOX口技，他認為時間管理對讀書很有幫助，只要坐在書桌前就好好念書。
喜歡寫小說的學生袁一心分享讀書撇步，常告訴自己「要時常想念了多少書，不是想要多休息而多念書」，平常會看日本動漫或寫小說排解壓力，也因為常寫小說，國文作文特別好。
(中時)
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