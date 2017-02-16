陸客火燒車後已查過 林全又要查低價團
蝶戀花遊覽車翻覆，造成33人死亡重大事故，行政院長林全今在行政院會表示，近年來發生多起旅遊事故，已嚴重傷害台灣觀光形象，請交通部立即查低價團。交長賀陳旦今院會後記者會也說明，由於陸客減少，旅遊業為了求生存，有可能產生低價攬客，對此觀光局要跟消基會一起去查。
林揆上午並指出，這次遊覽車翻覆意外，顯示政府對遊覽車的安全管理制度，有必要進行全面檢討改進，採取更積極的預防措施，以提升國內旅遊安全。他說，現行遊覽車評鑑制度，過度仰賴市場機制，無法有效淘汰高風險產品，並遏止惡性低價競爭現象。對評鑑成績不佳遊覽車業者，請交通部加強查核輔導，限期內未能改善達標者，應立即停止營業，甚至採取撤銷執照的措施。
林揆強調，唯有從源頭管理，加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，才能避免有關事故一再發生。對於司機超時工作、車輛維護不確實等弊端，請相關主管機關應重新檢討，以健全我國觀光旅遊產業發展及維護消費者旅遊權益與生命安全。
媒體追問賀陳旦，為何去年陸客團火燒車，林全也做出嚴查低價團指示，現又發生低價團意外，是否針對國旅部分都沒有查核？賀陳旦說，過往政府對陸客團較多介入，但對國內旅遊業沒有直接介入一日遊等價格機制，交通部現在會主動查核，今下午也會會同勞動部啟動聯合稽查，了解遊覽車業司機是否有足夠休息。但賀陳旦強調，「個別去查，不如各位一起檢舉有效」，呼籲全民一起檢舉，協助政府也幫助自己。
(工商)
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