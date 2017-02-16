大學學測放榜 竹林中學70級分以上9人

大學學測今（16日）放榜，新北市私立竹林中學70級分以上9人。（葉書宏翻攝）

大學學測今（16日）放榜，新北市私立竹林中學70級分以上9人，其中73級分2人、71級分3人、70級分4人，今年各科頂標人數比例更較去年表現優異，成績亮眼！

竹林中學學生賴湘宜、張宇謙73級分，林恩玄、游博皓、楊鈞愷71級分，游淳如、邱冠華、楊承羲、辛佩蓉70級分，頂標人數比例國文18％、英文17％、數學15％、社會16％、自然18％，總級分頂標人數為42人，各科整體表現都比去年更為進步ｍ

校長池易釧表示：「竹林在今年大考難度提高情況下，同學們整體成績仍能保持穩定成長，在數理方面的表現依然保有優勢，實屬不易。」

獲得70級分的游淳如表示，這次成績超乎自己預期的好，她說在課業準備上就是按照學校安排的複習進度，按部就班，就能取得好成績。

71級分的林恩玄說，是竹林國中部直升的學生，從國中一路上來秉持一貫認真的態度，個人成績不斷進步；前年參加新北數理學科能力競賽獲得地科第六名，但毅力十足，不放棄努力，去年再度參賽，終能獲得新北第三名的佳績，他就是踏踏實實努力不懈的孩子。

池易釧強調，竹林重視多元學習，幫助孩子累積各種能力，在準備考試的階段則以多年輔導升學的經驗，協助孩子安排複習進度，穩定應考情緒，能讓孩子找到自己的方向並穩健向前，是師長們最感安慰的事。

(中時)