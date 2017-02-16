美防長要北約盟友增加軍費開支

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美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）告誡北大西洋公約組織（NATO）盟友，如果他們不提高國防支出，美國可能減少對北約的承諾。

馬提斯向一群國防部長發表的上述言論突出美國總統川普的建議。川普曾表示，美國對盟友提供的支援可能取決於其他國家是否作出被視為公平的貢獻。

馬提斯稱，沒有達到北約提議的軍費支出占國內生產毛額（GDP）2%要求的成員國，應該制定計畫實現這一點。

(旺報)