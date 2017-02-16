雲縣垃圾求燒無門 反得幫外縣市化製動物死屍

我要評比

從台南以北到宜蘭縣的禽畜場死屍運來雲林縣化製者，今天起要在西螺交流道附近消毒完畢，取得證明才能進場化製。(周麗蘭攝)

全台僅雲林縣、屏東縣有禽畜屍體的化製廠，雲林縣政府今天起在中山高速公路西螺交流道附近的「道之驛」設置化製運輸車檢疫消毒站，外縣市來的化製車都必須在此消毒取得證明，才能進場。

縣長李進勇今天上午前往勘查設備，農業處長張世忠表示，前年發生鵝隻禽流感也是在此地臨時擺設貨櫃屋，設置檢疫消毒站，李進勇表示「慘痛的經驗」。

李進勇表示，即日起至3月15日所有進入雲林縣境的化製車輛，均採密閉式車箱，且經消毒後始得進入化製廠，違反規定將依「動物傳染病防治條例」第43條處5萬至100萬元罰鍰。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，雲林縣有3家化製場，每日約可處理83輛運輸車次的禽畜屍體，其中雲林縣24輛，外縣市運59輛，為避免病原於運輸期間散布，加強對南來北往的化製車消毒檢疫工作，以防堵疫情擴散。

由於全台只有雲林、屏東兩縣有化製廠，雲林縣最遠收到台南以北到東部的宜蘭縣，為防各縣市化製車沿路在雲林傳播禽流感病毒，縣府啟動運輸車檢疫消毒措施；雲林縣的化製車則在化製廠前消毒，不必開到西螺交流道。

媒體詢問李進勇，雲林縣的垃圾到處拜託外縣市燒被拒絕，全台一半死雞、死鴨、死鵝、死豬都運來雲林縣化製，要不要趁機和外縣市政府談一談？李進勇語帶保留說「要談嗎？」

(中時)