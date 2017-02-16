台鐵確認339人春節曠職 17日開考成會

我要評比

台鐵產業工會春節發起依法休假，約370多名員工響應，台鐵視為曠職，但從寬處理，事後請假也可。台鐵統計，仍有339人未請假，明天開考成會，依曠職懲處。

台鐵產業工會認為，依勞基法，國定假日休假原本就可不必請假。

台鐵產業工會上週也赴交通部及凱道抗議，要求收回曠職單。

交通部及台鐵都表示，台鐵員工是經過國家考試任用，是公務員兼具勞工身分，請假也要符公務人員請假相關規定。

台鐵產業工會今晚要在台北車站舉辦晚會，表達不滿。1060216

(中央社)