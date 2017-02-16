金正男遇刺 大馬：第2女嫌持印尼護照

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馬來西亞警方表示，涉嫌殺害與北韓領導人金正恩形同陌路的兄長金正男，並在今天遭拘留的第2名女嫌持有印尼護照。

路透社報導，警方聲明表示，是透過吉隆坡國際機場的監視器影像畫面來確認這名女子涉案，並表示這名女子在當地時間今天上午2時遭到逮捕。

馬來西亞警方昨天拘留1名持有越南旅遊文件的女子，並且表示，警方正在尋找其他「一些」涉及這起發生在吉隆坡機場、顯然是刺殺案的外籍嫌犯。（譯者：中央社周莉芳）1060216

(中央社)