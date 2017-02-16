陸客被索小費不成被打 陸要越南嚴懲
針對數名陸客日前拒絕越南邊防人員索討小費而被打，中國大陸駐越南使館今天說，將繼續要求越南嚴懲施暴者，敦促越南嚴厲打擊索討小費等行為。而陸客若被索討小費，應予拒絕。
中新網報導，中國大陸駐越南大使館表示，這一事件發生後，館方多次向越南外交部提出嚴正交涉，對施暴人員的暴行表示嚴重關切和強烈不滿，並要求越南確實重視此案，立即徹查並依法嚴懲施暴者，且向傷者道歉及賠償損失。
館方同時要求越南方面及時通報調查處置進展，並立即採取有效措施，避免類似事件再次發生。
中國大陸駐越南大使館說，越南外交部表示，越方相關部門正展開調查並將依事實進行處理。
報導指出，陸客在越南出入境時，不時傳出被刁難或被索討小費等情形。中國大陸駐越南大使館則表示，陸客「如被索要小費應予以拒絕，如果遇到刁難，希望儘量收集證據」，及時向駐越南大使館或駐胡志明市總領事反應。1060216
(中央社)
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