機捷自由行 21站人潮搶搶滾
機場捷運機今天起開放個人試乘，不僅是A1台北站大排長龍，終點A21中壢環北站依舊搶搶滾，不少民眾將早起排隊當成運動，中午過後的返程民眾也感到相當新鮮。
機場捷運「自由試乘」從今天起到時間到3月1日，每日搭乘時間為上午8時至下午4時，夜間則進行設備系統保養改善工作；但試乘期間各站發放號碼牌的時間為每天上午7時40分、9時40分、11時40分及下午1時40分等4個時段，並依各站人數彈性分配調整。
自由試乘民眾上午起就陸續排隊準備體驗機捷的便利性，也使得起迄或沿途的大站，都形成人潮爆滿的狀況。
相對於A1台北站的長長人龍，終點A21中壢環北站依舊搶搶滾，在每個時段，都可以看到排隊熱潮。
A21站機捷工作人員為了讓民眾更快速抽取號碼牌，統一由站務人員幫忙按鈕，再發給排隊的乘客，縮短進站的時間，但是還是有不少乘客抱怨排隊時間太長，希望未來能改進。
部分返程的中壢民眾，對於搭乘機捷感到相當新鮮，問到搭乘的感覺時，表示「從A21中壢站到機場站間的路程有點彎，不太平穩」，但也有人說「很棒，可以看到桃園到台北沿路的風光」。1060216
(中央社)
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