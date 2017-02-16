華信彩繪巴士首航 惠民啟智院童賞花海

春暖花開，華信航空彩繪巴士今天啟航，並載送著馬公惠民啟智中心70位院童們，一起走春欣賞美麗的花海，也宣告澎湖今年的觀光旅遊率先起跑。

華信航空「彩繪巴士公益起跑」活動，今天在馬公福朋酒店前廣場舉行，由華信總經理韓梁中、澎湖縣長陳光復、馬公市長葉竹林、雄獅集團總經理黃信川、旅行社林正達等人共同剪綵，歡慶彩繪巴士啟用，也宣告澎湖觀光啟動。

韓梁中表示，華信航空飛行馬公航線，今年春節紓運，還調派了母公司華航737-800噴射客機來支援，使得春運的載客量超過去年的3倍，今年會持續的加開班次，另外清明和母親節假期，也都將加班疏運。

陳光復感謝華信航空全力協助澎湖對外的空中交通紓運，包括去年的馬公高雄首航和今天的華信彩繪巴士啟航，都安排惠民啟智中心弱勢的院童體驗，盛讚總經理韓梁中是位「天使」。

華信彩繪巴士外觀以華信CIS企業色系藍色和鮮黃色作設計，還規劃有4月花火月、5月孝親月和6月戀愛ING等季季有活動、月月有主題的活動，未來在澎湖島嶼上，隨時載送著來自各地的遊客穿梭在全島上。1060216

(中央社)