16人滿級分 建中：協助學生後續審查
大考中心今天公布學測，建中共16人滿級分，教務主任蔡哲銘說，滿級分除實力要好還需運氣，74級、73級分學生也有差不多水準，且今年數學較難，會協助學生準備後續審查。
大考中心公布106學年大學學測成績，共118人獲得滿級分（75級分）；台北市立建國中學統計，75級分有16人、74級分35人、73級分57人、72級分58人、71級分82人，70級以上有322人，佔高三比例達28%。
蔡哲銘說，滿級分除實力要好還需運氣，且74級、73級分也有差不多水準，自己認為今年數學較難，導致全國滿級分人數下降，因建中不少學生對數學有興趣，可能是因為全國數據下降，建中相對而言較好，若有表現不錯的部分，是老師和學生平時努力的結果。
他表示，針對數學科目，老師授課時會針對學生程度，加深、加廣教授內容，因學生能力不錯且興趣濃厚，除課本內容外，還有增加補充內容，要讓學生有延伸思考，且老師也會採取適性策略。
至於滿級分人數部分以自然科最多，蔡哲銘解釋，建中以往數理特別強，今年自然科滿級分人數最多，但跟往年比較，並不是最亮眼，過去已有相同案例。
有滿級分學生反映，擔心之後面試和備審資料，校方如何因應。蔡哲銘說，目前升學方式已行之多年，學校輔導學生升學已有1套系統，像是模擬面試、學長傳承等，會協助學生準備第二階段的審查。1060216
(中央社)
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