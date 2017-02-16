大學學測 台南港明高中兩人滿級分

106學年度大學學測成績今天公布，台南市私立港明高中有吳佳恆、楊秉豪兩人獲得滿級分（75級分）；另外，父母親都持有殘障手冊的黃當惟，則在逆境中樂觀奮鬥，拿到73級分。

港明高中校長劉麟麟表示，今年的學測題目難度可以說是近7年來最難的，全國拿到滿級分的人數比去年少了20人，吳佳恆和楊秉豪還能有這麼優秀的表現，實屬難得，也很感謝學校老師的用心。

吳佳恆表示，準備功課其實就是上課時用心聽，下課再找時間複習，早睡早起保持正常作息很重要，未來的第一志願是陽明大學醫學系。

楊秉豪表示，自己對外文很有興趣，平常就會讀一些英文小說，也曾學過西班牙文，但為了準備學測就暫時停了。現在除了要準備生物奧林匹亞競賽的事情外，最想做的就是再學一下西班牙文，以後想到中南美洲去走走看看，說不定能交些外國朋友。

楊秉豪說，第一志願是台大醫學系，希望未來可以貢獻所學。

獲得73級分的黃當惟，是在國文、數學兩科沒有拿到滿分。他說，上高中之後對英文的興趣變大，因此得心應手，至於數學，則要努力培養興趣。

他說，父母親都持殘障手冊，以前家中經濟靠父親學做皮雕等藝品販賣所得；但父親前年過世，家中經濟就靠社會各界幫忙。念高中則靠獎學金、學校和家長會長陳威撰提供的補助，幾乎沒有花到錢。

黃當惟樂觀地說，接下來的第一志願是國防醫學系的軍費生，除了可以減輕家裡的負擔，父母親以前也常對他說，接受別人的幫助沒關係，但有能力時就要回饋。未來就算被軍職「綁住」也沒關係，畢竟也是為國家社會付出。1060216

(中央社)