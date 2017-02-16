簡章來不及改 清大竹教大合校招生上網看

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清大和竹教大去年11月合併，大學甄選會今天再次提醒，繁星推薦和個人申請的紙本簡章，因作業時程限制來不及改，請考生務必上網查詢合校後最新招生校系狀況。

106學年大學學測成績今天公布，學測成績可用來參加繁星推薦和個人申請招生管道，大學甄選入學委員會表示，106學年繁星推薦入學招生共68所學校參加，提供招生名額1萬7589個，個人申請入學招生共69所學校參加，提供招生名額5萬5954個，2種入學管道的名額都是歷年最多。

大學繁星推薦和個人申請簡章去年11月發售，大學甄選入學委員會當時指出，去年8月開始索取各校招生資料，各校於9月陸續回報，10月正式定稿，但清華大學和新竹教育大學11月1日才要合併且要改資料，作業根本來不及。

甄選委員會指出，由於簡章交付印製前，教育部尚未核定合校，受作業時程限制，紙本簡章仍以2校分列方式呈現，但2校合校後的校系招生分則內容已完成更新，並公告於甄選委員會網站，請考生務必至甄選會網站查詢最新校系分則內容。

以個人申請管道為例，105學年清大、竹教大分別有35個、22個系組參與招生，去年11月合校後，106學年合計有52個系組參與招生，如原來的竹教大教育與學習科技系，106學年改為清大教育與學習科技系，竹教大的中國語文系、應用數學系等學系則於106學年和清大原有學系整合。1060216

(中央社)