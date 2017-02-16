藍黨魁之爭 軍公教警總會：尊重個人意願

全國公教軍警總會長胡志強今天說，國民黨主席選舉，副總會長林水吉跟他研究，但總會不容易統一大家的意見，決定開放、尊重個人意願；5個黨主席參選人都會得到軍公教警的票。

全國公教軍警暨退休人員聯合總會第一屆第三次會員大會上午在台大國際會議中心舉行，競選黨主席的副主席郝龍斌、韓國瑜親自出席，前副總統吳敦義陣營由張顯耀代表出席、副主席陳鎮湘則代表黨主席洪秀柱出席。

胡志強致詞時指出，有人說上次黨主席選舉總會支持洪秀柱，現在改變了，他說，事實上，上次沒有公開支持誰，林水吉問他要不要做決定，胡志強說，各個會員都很有經驗做政治判斷，「尊重黨員同志」，原則上是開放。

胡志強說，林水吉很用心，希望整合，但「不是要整合你們」，是希望5個候選人能整合，不要彼此對立傷害，影響黨的形象。

胡志強將出任郝龍斌競選總部主委，是否代表軍公教警總會轉向支持郝龍斌？胡志強說，各人有各人的意見，軍公教總會不太容易統一大家的投票意向，因此研究後決定開放，「大家願意支持誰就支持誰，個人意願都受到尊重」，相信5個候選人都會得到軍公教警總會的票。

陳鎮湘、郝龍斌、韓國瑜和張顯耀先後發言。郝龍斌說，年金改革是假議題，關鍵在於經濟，民進黨是騙了這個世代，也騙了下個世代；韓國瑜主張公布錢在哪裡，是賺還是虧損，應該清楚讓人民知道，他也希望大家集中訴求，要求政府將年金改革案延期半年到1年，聽取各方意見。

張顯耀也批評民進黨政府的年金改革和兩岸政策，絕對是民進黨垮台的兩大因素，國民黨主席選舉將選出新主席帶領國民黨重新站起來，國民黨站起來，才能解決現在面臨的所有困難。1060216

(中央社)