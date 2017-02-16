嘉中高二生 家中上吊身亡
嘉義高中一名高二學生昨天傍晚在家上吊輕生，校方深感錯愕，家長哀傷，均低調不願多談，檢警今天相驗並調查死因，據了解，該名男學生曾擔任學校交通隊副隊長協助上下學指揮交通。
嘉中表示，該生讀高二自然組普通班，家長曾言該名學生有憂鬱症，學校持續關懷輔導，最近並無異常，昨天晚上獲悉消息，今天對該班同學進行心理輔導。但該生罹憂鬱症，警方未證實，尚待調查。
警方調查，該生17歲，15日下午6時許向家人稱要外出購買飲料，約莫2小時後仍未見蹤影，家人擔心報警，家人遍尋住家，驚見該生在自家2至3樓的樓梯間上吊輕生，送醫急救後宣告不治。
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(中時)
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