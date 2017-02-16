大學學測放榜 南山中學70級分以上9人
大學學測今（16日）放榜，新北市南山中學70級分以上9人，其中何承勳及陳宣豪獲得72級分。
南山中學學生何怡萱、凃佾宏、邱筠絜、周映辰、陳則翰、李柏衡、李元、何承勳、陳宣豪等9人獲得70級分以上。陳宣豪的導師陳炳霖表示，陳宣豪是跳級生，比同學小一歲，但數理能力強，榮獲新北市高中學科能力競賽數學第一名。
陳宣豪的國文、英文成績模考一直從未突破10，此次居然能突破，國文考了14級分、英文13級分，非常不簡單。陳宣豪表示，最後全心的投入是最大關鍵，希望能往牙醫系努力。
何承勳表示，學測成績好並非他最在意的事，能做自己開心喜歡的事才是他追尋的目標，希望能上數學系，能在這個領域發展是一件愉快的事。
考71級分的周映辰表示，最滿意數學拿了15級分，他提及高中未曾進補習班，雖然自己數學原始分數幾乎都沒及格過，但在學測倒數階段，每天都照學校規劃練習，成績大為躍進十分開心。
(中時)
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