民進黨辦滴學堂 厭世姬當講師

民進黨今天宣布3月中起將開辦DPP School「滴學堂」學習平台， 提供權益、生活、文化、語言、歷史等多樣化的課程供民眾選擇；滴學堂講師之一是厭世動物園園主「厭世姬」。

民進黨台灣民主學院今天由黨副秘書長徐佳青、民主學院主任吳沛憶、臉書粉絲專頁「厭世動物園」園主厭世姬召開「滴學堂」開辦記者會。

吳沛憶表示，民進黨重返執政後，除了行政部門努力改革，黨務系統也希望帶動民眾學習風，透過課程學習交流，增進與民眾互動交流。即日起民眾可至滴學堂網站與臉書專頁報名平台課程，報名民眾只需在網路上填寫報名表並繳交報名費，經確認即可參加。

今天記者會現場邀請到滴學堂講師之一的厭世動物園園主「厭世姬」現場手繪改編副總統陳建仁「年金改革懸崖勒馬圖」，詼諧畫出「馬懸崖勒人圖」，徐佳青與吳沛憶也在厭世姬指導下現場手繪。厭世姬即興創作滴學堂開課圖，預祝滴學堂課程順利。

民進黨宣布，3月中起將開辦DPP School「滴學堂」學習平台， 提供權益、生活、文化、語言、歷史等多樣化的課程供民眾選擇。

徐佳青表示，滴學堂的名稱是因為DPP School衍生而來。許多民眾都覺得政治是很遙遠、硬梆梆，事實上政治與日常生活息息相關，政治也可以很生活，透過不同方式呈現每個人不同的理念與價值也是政治的展現。

徐佳青說，滴學堂的課程，採對外開放，不限黨員與黨工或公職，一般民眾也可以報名參加。不管認不認同民進黨，最重要的是想不想上滴學堂開辦的課程。

吳沛憶表示，為鼓勵黨員報名學習，民主學院提供黨員優惠方案，黨員報名滴學堂且全程參與，即全額退回報名費。至於非民進黨黨員，只要在報名課程結束前申請入黨並繳交黨費，也同樣享有黨員優惠。

民進黨指出，滴學堂即日起接受報名，目前已確定推出的有：「上班族不能不知道的勞動權益」、「簡報的視覺革命」、「深夜女子 x韓國媽媽 好好吃飯烹飪班」、「蠢羊與奇怪生物x 厭世動物園 北緯23.5度最怪動物系少女圖文創作班」。未來將陸續在網站與臉書公布新課程，有興趣者歡迎上網了解詳情並報名。1060216

(中央社)