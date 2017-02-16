新北學測最高分 及人中學簡彤恩74級分
大學學測成績揭曉，新北市私立及人中學簡彤恩考出74級分高分，為新北市最高分，另有3名70級分以上學生，分別為72級分的林益揚，以及71級分的杜昕、黃博惟，校方已在官網貼出訊息，表揚學測表現優異的學生。
此外，市立安康高中王令堯也拿下全校最高分64級分，校方表示王令堯為單親家庭學生，與母親同住，高一時修習特色多元選修課程「控動機器人」後，即組隊參加校外比賽， 並以高一新生身份贏得全國高中職組控動機器人佳作，高二分組選擇自然組，受到導師啟發，對數學產生濃厚興趣，希望能填上清大電機系，繼續朝機器人設計努力。
安康高中黃渝鈞為國中部優先免試升上高中部的學生，剛上高中時曾因不適應加深的課業出現學習挫折，經導師兼數學老師廖森游鼓勵，以及幽默風趣教學風格，讓他重拾學習樂趣，這次學測考出60級分成績，希望透過繁星推薦錄取心目中理想科系。
父母為緬僑的趙翊君，從小生活困苦且適應不良，但她充滿語言天分，說得一口流利國語、閩語、客語、緬甸語和英語，還拿下105學年度國語文競賽高中學生組客語演說市賽第2名，也因流利的英語，高一時參加美國辛辛那提短期留學生交換甄選，並在各項國際交流場合中獲選接待大使，學測英文成績以14級分奪得全校最高分。
趙翊君表示，因家庭經濟困苦，當年國中畢業後，家人反對她選擇就讀高中，希望她念護專，能盡快進入職場工作，但她與家人溝通後，並以課業表現，才讓家人同意她念高中；導師表示，趙翊君不只課業表現優異，也是全班人緣最好的學生，樂於助人、廣泛參加班際、校際活動，未來希望念能夠幫助人解決問題的心理諮商相關科系。
(中時)
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