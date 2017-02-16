亡羊補牢 賀陳旦：遊覽車半年內全裝GPS
交長賀陳旦今天在院會後記者會表示，將在今年預算中補助大型車行車視野輔助系統，擴大駕駛座視野，減少安全死角，針對2000輛貨車及遊覽車等大型車全額補助，其次再針對3千輛予部分補助，107年強制法規執行，希望減少大型車輛的安全死角。
另為改善遊覽車安全，賀陳旦說，將把旅行社資料跟公路總局資料結合，預定3月1日開始，3個月之內還沒裝GPS的車輛補助一半或一萬元，鼓勵加裝，3個月之後 希望在4月16前修改法令，之後會作為強制性要求，自9月1日後強制執行，現在開始半年內還沒裝的車子全部裝上，與動態管制資訊系統結合，完全掌握遊覽車動向，包括司機開車習慣，有無休息等，都可全盤掌握。
賀陳旦說，遊覽車可能有個別車輛設備不足或公司規模不夠發展自己的資訊系統，先用政府經費去做，但不一定是用今年ITS經費 ，會用交通部其他經費或申請行政院經費來做。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。