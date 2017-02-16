亡羊補牢 賀陳旦：遊覽車半年內全裝GPS

賀陳旦說明下午會同勞動部體檢旅行社司機是否過勞。（呂雪彗攝）

交長賀陳旦今天在院會後記者會表示，將在今年預算中補助大型車行車視野輔助系統，擴大駕駛座視野，減少安全死角，針對2000輛貨車及遊覽車等大型車全額補助，其次再針對3千輛予部分補助，107年強制法規執行，希望減少大型車輛的安全死角。

另為改善遊覽車安全，賀陳旦說，將把旅行社資料跟公路總局資料結合，預定3月1日開始，3個月之內還沒裝GPS的車輛補助一半或一萬元，鼓勵加裝，3個月之後 希望在4月16前修改法令，之後會作為強制性要求，自9月1日後強制執行，現在開始半年內還沒裝的車子全部裝上，與動態管制資訊系統結合，完全掌握遊覽車動向，包括司機開車習慣，有無休息等，都可全盤掌握。

賀陳旦說，遊覽車可能有個別車輛設備不足或公司規模不夠發展自己的資訊系統，先用政府經費去做，但不一定是用今年ITS經費 ，會用交通部其他經費或申請行政院經費來做。

(工商)