巴西取消聖保羅航艦升級案 將要報廢除役

巴西的航空母艦聖保羅號。(圖/militarytoday.com)

巴西也是擁有航空母艦的國家，他們唯一的航艦聖保羅號先是在法國海軍服役，後來在2000年轉賣給巴西。原先巴西有意重新翻修這艘55歲的老航艦，但是因為財政困難，整修計劃推遲了十多年，現在巴西決定除役聖保羅號。

《作戰飛機雜誌》(combataircraft)網站介紹，聖保羅號原先是法國的福煦號，是法國在二戰結束後自製的第一代航空母艦，屬克里蒙梭級。福煦號於1959年下水，總排水量3萬2千噸，屬於中型航空母艦，上頭配有美製的蒸氣彈射器，因此可以使用的艦載戰機種類較多，包括美製F-8十字軍戰機、法製超級軍旗攻擊機與E-2鷹眼高中預警機等。

巴西引進了科威特空軍的退役A-4攻擊機，由於A-4本來就是艦用飛機，因此只要經過現代化改裝，就可以回到航艦上服役。(圖/網路)

巴西購買福煦號以取代原有米那斯吉力斯號(Minas Gerais)雖然福煦號仍可運作，但是船況已老，特別是其主機鍋爐和蒸氣彈射器，以便再次操作巴西的A-4天鷹式(Skyhawks)攻擊機。原先中國大陸願意協助聖保羅號的改造和檢修，特別是蒸氣彈射器。但是經過成本估算，巴西發現改造的成本過大，因此巴西海軍決定聖保羅號將在未來三年內退役。

巴西海軍官員稱：「我們坦承這是個令人遺憾的決定，我們很希望能夠持續擁有航空母艦，但是我們發現，要徹底改裝聖保羅號，可能需要10年的時間，而且成本高其間，技術也有太多不確定性。」

巴西海軍在評估優先順序後認為，改造聖保羅號與購買新式艦載飛機，在海軍更新方案的優先順序僅排行第3，前2順位的計畫是購買核動力潛艦，以及塔曼達雷級巡邏艦(Tamandaré corvette)的計畫。

至於已經聖保羅號上服役的A-4天鷹式攻擊機會歸建到空軍裡服役，這批輕型攻擊機在完成現代化改進之後仍然極有戰力。

(中時電子報)