地震簡訊收不到 林全：督促電信商改善

2月11日臺南近海發生規模5.6地震，有部分民眾抱怨地震預警來的太慢或沒收到，根本無法達到預警效果。行政院長林全今天上午在行政院會表示，請通傳會加強督促相關手機及電信業者，儘速配合系統改善及調校，以確保民眾能更即時收到告警訊息。

林全表示，目前這項服務受限於地震測報技術，及民眾手機、電信業者設備、國土面積等環境因素，仍有持續強化的空間。林全並指示交通部中央氣象局和內政部，持續精進地震測報技術和防震宣導工作。

(工商)