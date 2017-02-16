鄺美雲昔離婚呂良偉 男方再娶翻身成商場大亨

鄺美雲僅有與男星呂良偉之間的一段婚姻，兩人離婚後，呂良偉在第三任老婆的打點下，從負債狀態成了商場大亨。(中時資料照片)

當年以一曲〈容易受傷的女人〉走紅台灣歌壇的香港女星鄺美雲，她淡出歌壇後轉而經營珠寶業有成，傳身家高達20億台幣，然女強人如她，昨卻在臉書po照表示膝蓋出問題，得坐輪椅並暫停運動，膝蓋退化相當嚴重，而在病痛之時，鄺美雲身旁有家人但沒另一半陪，事實上，她曾與昔日男神呂良偉有過一段婚姻，然離婚後她轉趨低調，男方則沒過幾年就奉子成婚，翻身成為身價數十億台幣的商場大亨。

鄺美雲昨天驚傳膝蓋退化嚴重，暫時不能運動跟爬樓梯，僅能坐輪椅。(取材自鄺美雲臉書)

曾在節目上大方談過情史與擇偶條件的鄺美雲，從年輕至今一直不乏有人追，然僅跟呂良偉有過一段婚姻，今年60歲的呂良偉外型俊俏，感情史相當豐富，在鄺美雲之前曾跟女星周海媚結婚，僅5個月就由女方提出離婚，時隔多年他在1996年與鄺美雲結婚，卻也只撐了短短1年半即告吹，之後女方感情狀態保持神祕，離婚後隔了15年才傳出與恒基兆業地產營業部總經理林達民交往，可惜前年已分手，身旁只剩3隻愛犬做伴。

反觀呂良偉，與鄺美雲離婚的隔年，認識了現任太太楊小娟，女方是生意人，當過商會會長，是標準的女強人，而呂良偉當年先後經歷離婚與金融風暴，財務狀況陷入危機，是楊小娟給他鼓勵，陪他走過低谷，2001年兩人奉子成婚，第三任妻子為他生下兒子呂善揚，楊小娟婚後便專心於照顧家庭，同時幫助打理丈

(中時電子報)