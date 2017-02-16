川普和普丁共度情人節？ 紐約又見放閃惡搞圖

位於紐約雀兒喜地區的第五街和第九大道交叉口，投射出一幅川普和普丁的惡搞圖。(圖/美聯社)

川普的對俄政策的爭議不斷，這個星期他的國安顧問也因為和俄國牽扯不清的關係而下台，也因此多次引來大眾對美、俄兩國的國家領袖進行抨擊與諷刺。情人節當天紐約的街頭就又再次看到了這樣的諷刺作品，俄國總統普丁抱著懷孕的川普，兩人濃情密意的相視而笑的惡搞圖，大大投射在建築物的牆上，吸引不少民眾駐足圍觀。

據《商業內幕》(Business Insider)報導，紐約雀兒喜(Chelsea)地區的蘋果零售商店在情人節當天晚上被投射上一幅巨型圖像，而主角正是美國總統川普(Donald Trump)和俄國總統普丁(Vladimir Putin)濃情密意的景象，普丁從身後環抱著川普「懷孕」的肚子，一旁還有標語「透過恨來相愛」(Love Through Hate)，彷彿兩人也在慶祝情人節一般。而這幅圖像還同時投射在紐約街頭的另外兩個地方，也都吸引了大家的關注。

惡搞圖像還同時投射在紐約街頭的另外兩個地方。(圖/美聯社)

投射這個惡搞圖像的正是交友軟體Hater的傑作，交友軟體Hater是一種交友軟體，是個提供使用者認識新朋友的平台，不過比較特別的是，他是利用同樣厭恨的事物來媒合使用者，和常見以興趣來媒合使用者的交友軟體不同。只要使用者設定好自己厭恨的事物後，軟體會幫你找出跟你厭恨同一件事物的使用者，讓彼此認識進而達到交友的目的，因此「透過恨來相愛」正是該軟體的口號。

Hater的創辦人兼執行長Brendan Alper表示：「這幅圖像也引起了很大的關注，無論大家贊成與否，我們只是想要透過幽默讓大家覺得好笑，恨也是可以轉化成愛的」。而據Hater的統計，有超過80% 約20萬人的Hater使用者討厭川普(Trump)。

1979年在柏林的知名圖像，諷刺蘇聯領導人布里茲涅夫(Leonid Brezhnev)親吻東德領導人昂奈克(Erich Honecker)狼狽為奸。(圖/美聯社)

在去年5月總統選舉前，立陶宛一家餐廳的外牆曾模仿1979年在柏林的知名圖像，畫了一個川普和普丁親吻的版本。(圖/美聯社)

其實川普和普丁被惡搞成情侶已經不是第一次了，在去年5月總統選舉前，立陶宛一家餐廳的外牆就曾模仿1979年在柏林的知名圖像，也就是諷刺蘇聯領導人布里茲涅夫(Leonid Brezhnev)親吻東德領導人昂奈克(Erich Honecker)狼狽為奸的圖像，而畫了一個川普和普丁親吻的版本，在當時吸引許多民眾特別到該餐廳去拍這幅畫像。

(中時電子報)