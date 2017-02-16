通緝犯躲攔查 開車翻覆喊菩薩救命
苗栗縣彭姓通緝犯在泰安鄉大安溪河床遇警攔查時加速逃逸，不料連人帶車衝入疏浚水道翻覆，自行脫困後躲進草叢，但不堪全身濕冷疼痛呼喊菩薩救命，最後被警方尋獲撿回一命。
保七總隊第五大隊今天表示，苗栗縣泰安鄉大安溪沿線，常有山老鼠駕駛改裝的無牌高腳吉普車，進入上游國有林班地從事盜伐，員警於11日晚間，派員前往埋伏，果然發現1輛吉普車形跡可疑。
員警發現由49歲彭姓男子駕駛的吉普車，從溪床駛上岸邊，立即驅前要求停車受檢，不料，彭男竟加速逃逸，直接開往大安道路堤防尾端的疏浚缺口，再次開入河床內，企圖躲避警方查緝。
由於暗夜視線不佳，警方跟隨彭男車尾燈一路追蹤，跟進入疏浚區時吉普車竟離奇消失，下車查看才發現車輛已經四輪朝天翻覆在疏浚臨時水道中，由於現場水深約3公尺，溪流湍急，趕緊通報消防救護人力共同搜尋。
搜救人員利用繩索固定車輛，冒著低溫將車輛側翻，確定駕駛不在車內，再沿著溪流往下游進行搜索，直到12日凌晨1時許，聽到芒草叢內傳出微弱的聲音，才發現全身已濕透，陷入昏睡的彭姓男子。
警方送上熱茶和棉被讓彭男祛寒、保暖，詢問為何要逃跑，彭男才坦承因毒品案遭到通緝，不想入監服刑，才會把車開進河床，因不熟悉地勢，連人帶車翻落疏浚水道中。
彭男指出，翻車後自行脫困，卻遭湍急水流沖往下游，十幾公尺才爬上岸邊，躲入草叢中，藏匿時還對著天空大喊「觀世音菩薩、地藏王菩薩救命啊」，緊接著就不省人事，直到員警叫醒他，才驚醒過來。
警方指出，當時正值寒流來襲，所幸彭男及時被發現，否則在低溫下，全身濕透加上脾臟破裂，可能性命不保，經送加護病房戒護觀察多日後，依法移送苗栗地檢署歸案；彭男也始料未及，最後竟是員警救他一命。1060216
(中央社)
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