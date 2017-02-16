參選黨主席 吳敦義籲發揮君子精神
前副總統吳敦義今天在澎湖表示，黨主席選舉是常態，無論現任的或新的都要發揮大公無私的君子精神，聚合全體黨員的力量，來贏得勝選，進而最終贏回執政。
吳敦義今天上午抵澎，在中常委張端美、前縣長王乾發、副議長陳雙全、副主席許國政人陪同下，拜訪石斑養殖業者陳怡甲、議會、中常委、地方政壇人士和黨部幹部座談，尋求支持黨主席選舉，並赴國家一級古蹟天后宮參拜，致贈香油錢。
吳敦義表示，選舉是常態，也選過很多次，對於黨主席選舉過程，要發揮君子精神，無論現任或是新的參選人，國民黨現在是在野，都要以大公無私的心境來參選，最終實現政黨政治，重新贏回執政，建立一個廉能有效率政府，繁榮均富和公益和諧的國家。
吳敦義也期盼能重回恢復1992年的兩岸共識「一中各表」基礎上 ，共創互利雙贏的目標。1060216
(中央社)
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