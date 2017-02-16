預辦登機託運行李啟用小瑕疵 誤判重量

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機場捷運A1站今天啟用機場預辦登機及託運行李，但自助掛行李發生電腦誤判小瑕疵，幸好預辦登機旅客不多，桃機公司也請航空公司重新設定系統改善。

桃機公司說，上午8時33名日籍轉機旅客，率先使用預辦登機及行李託運，但在使用自助託運行李系統時出現異常，旅客行李只有13公斤，系統卻顯示40公斤超重，無法託運，旅客立刻改為人工櫃檯處理後完成行李託運。

桃機公司立即調查，發現是航空公司對於轉機行李程式設定，系統將前段的行李重量20公斤也算入，導致重覆計算、系統誤判，經航空公司現場修改設定，隨後可正常使用。

機捷A1台北車站現有8座人工報到櫃台、6座自助報到機台、6座行李託運設備、2條X光安檢線。

目前市區預辦登機及自助行李託運服務，只有中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空等4家航空公司提供。

桃機統計，至上午11時30分，使用預辦登機旅客才47人。1060216

(中央社)