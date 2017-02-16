金正恩紀念父冥誕 北韓官媒未提兄遇刺

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北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男遇刺，北韓官方媒體截至今晨仍未提到金正男過世。金正恩午夜到錦繡山太陽宮殿，紀念父親金正日冥誕。

根據路透社，馬來西亞官媒馬新社（Bernama）引述全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）說法報導，馬來西亞已逮捕第2名涉及暗殺金正男的女子。

法新社報導，警方聲明說，深夜逮捕這名持印尼護照的女子，連同昨天率先被捕的越南女子一起訊問。

這名越南女子預定今天在大馬首都吉隆坡的法院出庭。警方先前表示正在追捕她的同夥。

南韓國會議員稍早引述國內情報單位表示，懷疑是兩名北韓女特務謀殺金正男。美國政府消息人士也說，他們認為是北韓刺客所為。

大馬政府1名消息人士向路透社證實，第1名被逮捕的嫌犯，與監視器拍到且媒體播出畫面中的女子是同一人。畫質欠佳的畫面顯示，女子身穿胸前印有「LOL」字樣的白衣。

她昨天在吉隆坡國際機場遭到逮捕，時間在金正男被毒殺的2天後。警方說，她當時獨自一人，且持有越南護照，名叫段詩芳（Doan Thi Huong，譯音），生於1988年5月，出生地是越南南定（Nam Dinh）。

大馬全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）告訴路透社，「警方正在尋找其他幾名同夥，都是外國人」，但不願透露國籍或性別。（譯者：中央社盧映孜）1060216

(中央社)