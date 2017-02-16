學測成績公布 中女中3人滿級分

106學年度大學學測成績今天公布，台中女中有3人獲滿級分（75級分），另有6人獲74級分，70級分以上的共有62人，成績優異。

大考中心今天公布106學年度大學學測成績，全國共118人獲滿級分（占0.09%），比去年少20人，成為近7年來新低紀錄。

台中女中獲75級分的3人均為數理資優班。

台中女中指出，74級分有6人、73級分有8人、72級分有10人、71級分有18人、70級分有17人，70級分以上共有62人。1060216

(中央社)